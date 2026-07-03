Bolu Belediyesi'ne 'zimmet' operasyonu: Özel Kalem Müdürü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Belediyesi'ne 'zimmet' operasyonu: Özel Kalem Müdürü tutuklandı

Bolu Belediyesi\'ne \'zimmet\' operasyonu: Özel Kalem Müdürü tutuklandı
03.07.2026 20:08  Güncelleme: 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da belediye ve iştiraklerine yönelik 'zimmet' ve 'aklama' suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada 12 şüpheliden Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız tutuklandı, 11 kişi serbest bırakıldı.

Bolu'da belediyeye ve iştiraki şirketlerine yönelik Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'zimmet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden, Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız tutuklandı, 11 kişi ise serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi ve iştiraki şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 Temmuz sabahı 6'ncı dalga operasyonu için jandarma ekipleri düğmeye bastı. 'Zimmet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla eş zamanlı yapılan baskınlarda, Bolu Belediye Şirketleri Genel Müdürü ve aynı zamanda Özel Kalem Müdürü olan Özgür Nihat Yıldız ile belediye iştiraklerinde görevli İ.Ç., O.Ö., S.G., V.Y., S.G., Y.G., İ.G., D.M. ve A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve belediyedeki çalışma birimlerinde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda belge ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü 2 Temmuz günü, 2 kişi daha jandarmaya ifadeye çağrıldı ve toplam şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki 3 günlük gözaltı işlemlerinin ardından 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız ise 'zimmet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu Belediyesi, Yerel Haberler, Nihat Yıldız, Politika, 3. Sayfa, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Belediyesi'ne 'zimmet' operasyonu: Özel Kalem Müdürü tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı
Kadını tekme atarak bayılttı Kadını tekme atarak bayılttı
12 Dev Adam, 5’te 5 yaptı 12 Dev Adam, 5'te 5 yaptı
CHP’den AK Parti’ye geçen Mesut Özarslan’dan bomba itiraf CHP'den AK Parti'ye geçen Mesut Özarslan'dan bomba itiraf
Venezuela’daki depremlerde binanın saniyeler içinde çöktüğü anlar ortaya çıktı Venezuela'daki depremlerde binanın saniyeler içinde çöktüğü anlar ortaya çıktı
Ali Hamaney’in cenazesi Tahran’da binlerce kişinin önünde Ali Hamaney'in cenazesi Tahran'da binlerce kişinin önünde

20:07
Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı
Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı
19:56
Çekmeköy’deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı Kafede oturan kadın yaralandı
Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı
19:18
Ganalı şamandan bir iddialı kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım
Ganalı şamandan bir iddialı kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım
19:11
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
18:19
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 40 yaralı
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 40 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 20:28:15. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu Belediyesi'ne 'zimmet' operasyonu: Özel Kalem Müdürü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.