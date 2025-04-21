Bolu\'da 10 Milyon Ceza Uygulandı

Bolu'da yapılan denetimlerde 3 bin 433 araç ve sürücüye toplam 10 milyon 239 bin 186 lira idari ceza uygulandı, 180 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde bin 553 farklı noktada uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, 37 bin 532 araç ve sürücü denetlendi. Denetimlerde hız ihlali yapan 2 bin 39 araç ve sürücü tespit edildi. Periyodik muayenesi yapılmamış 240 araç ve emniyet kemeri kullanmayan 375 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca ehliyetsiz araç kullanan 64 kişiyle birlikte, zorunlu mali sigortası olmayan 41 araç trafikte yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından 180 araç trafikten men edildi. Toplamda 3 bin 433 araç ve sürücüye 10 milyon 239 bin 186 lira idari para cezası kesildi. - BOLU