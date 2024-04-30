Bolu'da Ahıra Yıldırım Düşmesi Sonucu 7 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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Bolu'da Ahıra Yıldırım Düşmesi Sonucu 7 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Bolu\'da Ahıra Yıldırım Düşmesi Sonucu 7 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde Karacaören köyünde bulunan bir ahıra yıldırım düştü. Ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan, yıldırım düşmesi sonucu telef oldu. Hayvanlar kepçe yardımıyla açılan çukura gömüldü.

30.04.2024 15:01
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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ahıra yıldırım düşmesi neticesinde 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Karacaören köyünde dün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Gök gürültülü sağanak sebebiyle Karacaören köyünde bulunan bir ahıra yıldırım düştü. Ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan, yıldırım düşmesi neticesinde telef oldu. Mehmet-Meryem Özkan çiftine ait olan 7 inek, kepçe yardımıyla açılan çukura gömüldü. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Ahıra Yıldırım Düşmesi Sonucu 7 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Ahıra Yıldırım Düşmesi Sonucu 7 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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