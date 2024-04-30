Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ahıra yıldırım düşmesi neticesinde 7 büyükbaş hayvan telef oldu.
Karacaören köyünde dün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Gök gürültülü sağanak sebebiyle Karacaören köyünde bulunan bir ahıra yıldırım düştü. Ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan, yıldırım düşmesi neticesinde telef oldu. Mehmet-Meryem Özkan çiftine ait olan 7 inek, kepçe yardımıyla açılan çukura gömüldü. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu'da Ahıra Yıldırım Düşmesi Sonucu 7 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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