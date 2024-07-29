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Bolu'da ahşap baraka alev alev yandı.

Yangın, Paşaköy Mahallesi 2323. Sokak'ta Tahsin T.'ye ait barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ahşap barakada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kontrol altına alınarak, çevreye sıçramadan söndürüldü. - BOLU