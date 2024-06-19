Bolu'da Ailesinin Haber Alamadığı 70 Yaşındaki Vatandaş Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Bolu'da Ailesinin Haber Alamadığı 70 Yaşındaki Vatandaş Evde Ölü Bulundu

Bolu'nun İzzet Baysal Mahallesi'nde yaşayan Yunus Alkan (70), bir süredir haber alınamayınca ailesi tarafından endişeyle aranmaya başlandı. Evin kapısını açamayan aile, yardım için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. İtfaiye ekipleri tarafından eve balkondan girildiğinde, Yunus Alkan'ın banyoda hareketsiz bir şekilde yerde olduğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.06.2024 01:07
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Bolu'da ailesinin haber alamadığı 70 yaşındaki vatandaş, evin banyosunda ölü bulundu.

Olay, İzzet Baysal Mahallesi Soğuksu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir haber alınamayan Yunus Alkan (70) için ailesi endişelendi. Evin kapısını açamayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla eve balkondan giriş yapıldı. Ekipler tarafından girilen evin banyosunda 70 yaşındaki Yunus Alkan, yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yunus Alkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Ailesinin Haber Alamadığı 70 Yaşındaki Vatandaş Evde Ölü Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Ailesinin Haber Alamadığı 70 Yaşındaki Vatandaş Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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