Bolu'da alkollü sürücü kaldırımda yürüyen kadına çarptıktan sonra park halindeki aracın üzerine uçtu - Son Dakika
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Bolu'da alkollü sürücü kaldırımda yürüyen kadına çarptıktan sonra park halindeki aracın üzerine uçtu

Bolu\'da alkollü sürücü kaldırımda yürüyen kadına çarptıktan sonra park halindeki aracın üzerine uçtu

Bolu'da 22 yaşındaki alkollü kadın sürücü, ters yönden gelerek kaldırımda yürüyen kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Alkollü sürücü idaresindeki otomobil, yaklaşık 500 metre uzakta kontrolünü kaybederek park halinde otomobilin üzerine uçtu. Kaza sonucunda yaralanan kadın ve alkollü sürücü sağlık ekipleri ve polis tarafından müdahale edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.05.2024 16:19
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Bolu'da 22 yaşındaki alkollü kadın sürücü, ters yönden gelerek kaldırımda yürüyen kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Alkollü sürücü idaresindeki otomobil, yaklaşık 500 metre uzakta kontrolünü kaybederek park halinde otomobilin üzerine uçtu.

Kaza, saat 14.50 sıralarında Semarkant Mahallesi'nde Akıncı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşhancılar Caddesi'ne ters yönden giren Esra Ç.(22) idaresindeki 14 AAJ 075 plakalı otomobil, Öney Sokağa girmek isterken kaldırma çıktı. Esra Ç. yönetimindeki otomobil, kaldırımda yürüyen V.G. isimli yayaya çarptı. Kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçan Esra Ç., 500 metre ileride Akıncı Sokakta otomobilin kontrolünü kaybederek, park halindeki aracın üzerine uçtu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine Öney Sokakta yerde yaralı olarak yatan V.G. için sağlık ekipleri, 500 metre ileride kaza yapan Esra Ç. İçin ise çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Yayaya çarpma anı kamerada

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde 22 yaşındaki kadın sürücünün 2.49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Esra Ç. ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ters yönden gelen otomobilin, kaldırıma çıktığı ve yayaya çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da alkollü sürücü kaldırımda yürüyen kadına çarptıktan sonra park halindeki aracın üzerine uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da alkollü sürücü kaldırımda yürüyen kadına çarptıktan sonra park halindeki aracın üzerine uçtu - Son Dakika
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