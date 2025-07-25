Bolu'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bolu'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
25.07.2025 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki Vakıfgeçitveren köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bolu'da Vakıfgeçitveren köyünde evlerin dibinde bulunan tarım arazisinde anız yangını çıktı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin seferber olduğu yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Vakıfgeçitveren köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy girişinde bulunan tarım arazilerinde yangın çıktı. Çıkan anız yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Evlerin dibine kadar gelen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Köydeki vatandaşlar ise ekipler ile birlikte alevlere müdahale için seferber oldu. Bazı vatandaşlar traktörlerine bağladıkları pulluklar ile ateşin etrafını çevreledi. Evlere sıçramadan güçlükle söndürülen yangın sonrasında itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

"Alevler birden geldi"

Evinin yakınına kadar alevlerin geldiğini belirten Bülent Özcan, "Yangın evin karşısında bulunan tarladan geldi. Alevler birden geldi. Rüzgarla birlikte. Çok hızlı yayıldı. Rüzgar ters esti o da biraz yavaşlattı sonradan. Evlere sıçramadan kontrol altına alındı" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Tarım, Kaza, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Icardi, ’’Sürekli bana yazıyor’’ diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
’’Fenerbahçe’ye gidiyorum’’ diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı ''Fenerbahçe'ye gidiyorum'' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
Yangın şehidinin oğlu “Baba, ben sensiz ne yapacağım“ diye feryat etti Yangın şehidinin oğlu "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diye feryat etti
Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Ahmet Minguzzi cinayetinde dosyalar birleştirildi Sanık sayısı 4’e yükseldi Ahmet Minguzzi cinayetinde dosyalar birleştirildi! Sanık sayısı 4'e yükseldi
Ali Koç ve Mourinho arasında kritik görüşme İşte masadaki o isimler Ali Koç ve Mourinho arasında kritik görüşme! İşte masadaki o isimler
İbrahim Kalın’dan Özgür Özel ziyareti Gündemde terörsüz Türkiye var İbrahim Kalın'dan Özgür Özel ziyareti! Gündemde terörsüz Türkiye var
Japonya’ya altın sette kaybeden Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ne veda etti Japonya'ya altın sette kaybeden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı

16:19
Termometreler patlayacak İşte Türkiye’de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
Termometreler patlayacak! İşte Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
16:09
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
15:31
Numan Kurtulmuş, ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ için partilerden 31 Temmuz’a kadar isim istedi.
Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' için partilerden 31 Temmuz'a kadar isim istedi.
22:04
Trabzonspor, Galatasaray’dan Kazımcan Karataş’ı istiyor
Trabzonspor, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı istiyor
21:56
RAMS Başakşehir deplasmanda avantajı kaptı
RAMS Başakşehir deplasmanda avantajı kaptı
21:11
Gazze’de ateşkes görüşmelerinde kriz ABD ve İsrail heyetleri geri döndü
Gazze'de ateşkes görüşmelerinde kriz! ABD ve İsrail heyetleri geri döndü
21:04
Igor Tudor’un gözü Fenerbahçe’nin yıldızında
Igor Tudor'un gözü Fenerbahçe'nin yıldızında
20:31
Alman polisinden Gazze’ye destek eylemine müdahale Çok sayıda kişi gözaltında
Alman polisinden Gazze'ye destek eylemine müdahale! Çok sayıda kişi gözaltında
20:21
Suriye’den PKKYPG’ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
20:20
Elif Elmas geri dönüyor
Elif Elmas geri dönüyor
20:06
Mourinho’dan sürpriz telefon: Galatasaray’a gitme Fenerbahçe’ye gel
Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme Fenerbahçe'ye gel
20:06
Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 16:26:26. #7.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.