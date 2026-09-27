Bolu\'da apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Bolu'da bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında elektrik panosu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sağlık Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, elektrik panosundan yükselen alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin binaya sıçraması önlendi. Yangın nedeniyle elektrik panosu kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.