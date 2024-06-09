Bolu'da Araç Geçişine Kapalı Caddede Köpekler Birbirine Saldırdı

Bolu'da araç geçişine kapalı olan caddede 7 sokak köpeği birbirlerine saldırdı. O sırada caddede bulunan vatandaşlar ise yoldan geçemeyip, köpeklerin dağılmasını bekledi.
Olay, İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde araç geçişine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nin ortasında 7 sokak köpeği birbirine saldırdı. Havlayarak birbirlerine saldıran köpekleri gören vatandaşlar ne olduğunu anlayamazken, o sırada yolu kullanan vatandaşlar ise bekledi. Köpekler bir müddet caddede dalaştıktan sonra ara sokaklarda gözden kayboldu.
O anlar vatandaş kamerasına yansıdı. - BOLU
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