Bolu'da arpa tarlasında çıkan yangında samanlar küle döndü - Son Dakika
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Bolu'da arpa tarlasında çıkan yangında samanlar küle döndü

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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Delice Köyü'nde balya yapılan arpa tarlasında çıkan yangında samanlar küle döndü. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı ve kısa sürede tüm tarlayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.

10.07.2024 14:05
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Arpa tarlası küle döndü

BOLU - Bolu'da balya yapılan arpa tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tarladaki samanlar küle döndü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Delice Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balya yapılan arpa tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm tarlaya yayıldı. Arpa samanlarının alev alev yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin tarlada soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da arpa tarlasında çıkan yangında samanlar küle döndü - Son Dakika

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