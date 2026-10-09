Bolu'da aynı yönde seyreden motosiklet ve otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da aynı yönde seyreden motosiklet ve otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

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Bolu\'da aynı yönde seyreden motosiklet ve otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
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Kaza, Bolu'da Beşkavaklar Mahallesi'nde aynı yönde seyreden motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Bolu'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Beşkavaklar Mahallesi Çakmaklar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M.C. idaresindeki 14 ADZ 574 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyreden İ.A. yönetimindeki 14 EB 636 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosiklet3. SayfaKöroğluGüncelKazaBoluSon Dakika

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