Bolu\'da Balkon Düşmesi: 26 Yaşındaki Genç Ağır Yaralı

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Bolu'da bir apartmanın 5.katından düşen 26 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde bulunan beş katlı apartmanda yaşayan 26 yaşındaki Y.E., evinin balkonundan beton zemine dengesini kaybederek düştü. Kanlar içinde yerde kalan genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Y.E. entübe edildi. - BOLU