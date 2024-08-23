Bolu'da Çevreyi Kirletenlere 5 Milyon TL Cezai İşlem - Son Dakika
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Bolu'da Çevreyi Kirletenlere 5 Milyon TL Cezai İşlem

Bolu\'da Çevreyi Kirletenlere 5 Milyon TL Cezai İşlem

Bolu Belediyesi son 1 ayda yere çöp, sigara izmariti atanlara ve tükürenlere toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesti. Başkan Tanju Özcan, çevreyi kirletenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtti.

23.08.2024 13:58  Güncelleme: 14:05
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Bolu'da son 1 ayda yere çöp, sigara izmariti atanlara ve tükürenlere toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesildi.

Bolu Belediyesi geçtiğimiz aylarda yere çöp, sigara izmariti atanlara ve tükürenlere yönelik uygulama başlattı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çevreyi kirletenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağını vurgulamıştı. Kent genelindeki güvenlik kameralarından son 1 ayda çevreyi kirlettiği tespit edilen yüzde 64'ü Bolulu, yüzde 36'sı ise şehir dışından gelen vatandaşlara ceza kesildi. Yüzlerce kişiye yere çöp, sigara izmariti atmaktan ve tükürmekten 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Tanju Özcan, "Son 1 aydır yere çöp, sigara izmariti atanlara, tükürenlere, yüzde 64'ü Bolulu, yüzde 36'sı şehir dışından gelen vatandaşlarımız olmak üzere maalesef toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesilmiştir. Neye mal olursa olsun toplum yararına olan bu uygulamamıza kararlı şekilde devam edeceğiz. Siyasi sonuçları her ne olursa olsun Bolu'yu dünyanın en temiz şehri yapmaya kararlıyım" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Çevreyi Kirletenlere 5 Milyon TL Cezai İşlem - Son Dakika

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