Bolu'da Dolandırıcılık: 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı - Son Dakika
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Bolu'da Dolandırıcılık: 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

Bolu\'da Dolandırıcılık: 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

Bolu'da 3 şüpheli, yabancı uyruklu bir aileyi DEAŞ'la korkutarak 500 bin lira değerinde ziynet eşyası aldı.

04.12.2024 11:22
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Bolu'da 3 şüpheli, yabancı uyruklu bir aileyi "Adınız terör örgütü DEAŞ ile ilişkilendirilmiş" diye kandırıp, yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak dolandırdı. Şahıslar eş zamanlı operasyonla yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, E.E. (17), G.A. (19) ve C.Ç. (24) isimli şahıslar, yabancı uyruklu bir aile ile temasa geçti. Aileyi "Adınız terör örgütü DEAŞ ile ilişkilendirilmiş. Hakkınızda işlem başlatılacak. Parmak izi tespiti için ziynet eşyalarınızı vermeniz gerekiyor" diyerek korkutan 3 şüpheli, ailenin yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını aldı. Dolandırıldıklarını anlayan yabancı uyruklu, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını ihbar etti. Dolandırıcılık ihbarını değerlendiren Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmada güvenlik kamera kayıtları incelendi. Ekipler tarafından şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin Tabaklar, Sümer ve Karamanlı mahallelerinde bulunan evlerine yapılan baskınlarda 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.E. (17), G.A. (19) ve C.Ç. (24) adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu ailenin poşet içine koyduğu 500 bin lira değerinde ziynet eşya ile dövizi şüphelilerin tarif ettiği yere bıraktığı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Dolandırıcılık: 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı - Son Dakika

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