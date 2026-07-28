Bolu'da Erpiliç Kümeslerinde Yangın paniği - Son Dakika
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Bolu'da Erpiliç Kümeslerinde Yangın paniği

Bolu\'da Erpiliç Kümeslerinde Yangın paniği
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Bolu'daki Erpiliç damızlık kümeslerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Bolu'da faaliyet gösteren Erpiliç firmasına ait damızlık kümeslerinde çıkan yangın işçilere korku dolu anlar yaşattı. Yoğun dumanın yükseldiği noktaya gaz maskeleriyle giren itfaiye ekipleri, yangına büyümeden müdahale etti.

Olay, Mudurnu-Nallıhan karayolu güzergahında bulunan Bostancılar köyü mevkiindeki Erpiliç damızlık kümeslerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 kümesin yan yana sıralandığı tesis alanında, öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden tesis işçileri büyük bir panik yaşarken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tesise ulaşan itfaiye erleri, yoğun dumanın çıkış noktasına gaz maskeleri takarak müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve yerinde müdahalesi sayesinde başlayan yangın, etraftaki diğer kümeslere sıçramadan ve büyümeden kısa sürede söndürüldü. Tesiste soğutma çalışmaları yapılırken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Olaylar, Erpiliç, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Erpiliç Kümeslerinde Yangın paniği - Son Dakika

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