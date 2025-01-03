Bolu\'da Gizli Buzlanma Kazası

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Bolu'da gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Taşkesti- Mudurnu karayolunun İleçin Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ACJ 443 plakalı otomobil, Taşkesti'den Mudurnu'ya seyir halindeyken gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla attı. Kendi imkanıyla otomobilden çıkan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç sürücüsüne ambulansta kontrol amaçlı ilk müdahalede bulunuldu. Ağır hasar gören otomobil çekici yardımıyla bulunduğu alandan kaldırıldı. - BOLU