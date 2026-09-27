Bolu\'da ikiz villa bahçesindeki odunlukta çıkan yangın villaya sıçramadan söndürüldü

Bolu'da 2 katlı ikiz villanın bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle villaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Dağkent Mahallesi 45. Ada Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ikiz villanın bahçesinde bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, villaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında odunlukta hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.