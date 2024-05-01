Bolu'da İntihar Girişimi Sonuçsuz Kaldı - Son Dakika
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Bolu'da İntihar Girişimi Sonuçsuz Kaldı

Bolu\'da İntihar Girişimi Sonuçsuz Kaldı

Bolu'da eşi ve çocuğu sığınma evinde bulunan bir şahıs, yüksek bir noktaya çıkarak üzerine yanıcı madde döktü. Polis, sigara yakan şahsı dalgınlığından faydalanarak bulunduğu yerden indirdi.

01.05.2024 21:44  Güncelleme: 21:48
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Bolu'da eşi ve çocuğu sığınma evinde bulunan bir şahıs, yüksek bir noktaya çıkarak üzerine yanıcı madde döktü. 1 buçuk saatlik mücadelenin sonucunda polis, sigara yakan şahsı dalgınlığından faydalanarak bulunduğu yerden indirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Bolu Belediye binasının yanında bulunan terasta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir çocuğu göremeyen Mustafa B. (28), akşam saatlerinde sinir krizi geçirdi. Eşi ve çocuğu sığınma evinde bulunan, Mustafa B. belediye binasının yanında bulunan terasa çıktı. Yüksek bir noktadan benzin ve alkol şişesiyle intihar etmek istediğini söyleyen şahıs, 'çocuğumu getirin bana' diyerek bağırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve Mustafa B.'nin yakınları yaklaşık bir buçuk saat boyunca şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan ve çocuğunun getirilmesini isteyen vatandaş, elinde bulunan alkol şişesinin kırık camıyla kendine zarar verdi. Aradan geçen bir buçuk saatlik sürenin ardından şahıs, yakınlarından sigara istedi. Polis vasıtasıyla şahsın dikkati dağıtılmak için sigara verildi. Sigarayı alarak yakmaya çalışan şahsı, polis ekipleri dalgınlığından faydalanarak bulunduğu yerden indirildi. Kelepçeyle elleri bağlanan Mustafa B., polis ekipleri tarafından ambulansa bindirildi. Üzerine benzin döken ve kollarında kesikler oluşan şahıs hastaneye götürüldü. - BOLU

Kaynak: İHA

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