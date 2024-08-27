Bolu\'da Kaçak Avcılara Denetim

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Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılara yönelik ormanlarda denetim gerçekleştirildi. Denetim çerçevesinde 15 ses cihazı, projektör, tüfek ve avlanan yaban tavşanına el konuldu.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılara göz açtırılmıyor. Yaban hayatının korunması için denetimlerini aralıksız sürdüren Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 154 avcıyı denetledi. Kurallara uymayan kaçak avcılara idari para cezası ve yasal işlem uygulandı. Denetim çerçevesinde, 15 ses cihazı, projektör, tüfek ve avlanan yaban tavşanına el konuldu. - BOLU