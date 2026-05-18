Bolu\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 12 bin 500 adet elektronik sigara kiti ve 170 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu bir şüpheliye ait araçta yapılan aramada 12 bin 500 adet elektronik sigara kiti ve 170 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU