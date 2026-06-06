Bolu'da Kaçak Yapılara 4.8 Milyon Ceza - Son Dakika
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Bolu'da Kaçak Yapılara 4.8 Milyon Ceza

Bolu\'da Kaçak Yapılara 4.8 Milyon Ceza
06.06.2026 14:48
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Bolu'da ruhsatsız 6 yapıya toplamda 4,8 milyon lira idari para cezası kesildi.

Bolu'da yapılan denetimlerde ruhsatsız ve mevzuata aykırı olduğu belirlenen 6 yapının sahiplerine toplam 4 milyon 837 bin 431 lira idari para cezası uygulandı.

Bolu İl Özel İdaresi İl Encümeni'nin nisan ayı toplantısında aldığı kararlar yayımlandı. İl genelinde gerçekleştirilen inceleme ve kontrollerde çeşitli ilçelerde bulunan 6 yapının kaçak olduğu tespit edildi. Denetimlerde Göynük ilçesinde 4, Mudurnu ve merkez ilçede birer yapının mevzuata aykırı şekilde inşa edildiği belirlendi. Göynük ilçesine bağlı Dağhancılar Köyü'nde bulunan E.Ç.'ye ait yapıya 452 bin 471 lira, Himmetoğlu Köyü'nde F.A.'ya ait yapıya 917 bin 164 lira, İbrahimözü Köyü'ndeki M.Ç.'ye ait yapıya 1 milyon 562 bin 59 lira ve Güneyçalı Köyü'ndeki S.A.'ya ait kaçak yapıya 990 bin 541 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Mudurnu ilçesinin Alpagut Köyü'nde tespit edilen R.K.'ye ait kaçak yapıya 749 bin 11 lira ceza kesilirken, merkez ilçeye bağlı Gövem Köyü'ndeki S.K.Y'ye ait yapı için 166 bin 185 TL para cezası uygulandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Kaçak Yapılara 4.8 Milyon Ceza - Son Dakika

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