Bolu'da Kamyon ile Çarpışan Otomobil Şarampolden Yuvarlandı, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da Kamyon ile Çarpışan Otomobil Şarampolden Yuvarlandı, 1 Kişi Yaralandı

Bolu\'da Kamyon ile Çarpışan Otomobil Şarampolden Yuvarlandı, 1 Kişi Yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen kazada, kamyon ile çarpışan otomobil şarampolden aşağı yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda otomobil hurdaya döndü.

16.05.2024 12:33
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Bolu'da kamyon ile çarpışan otomobil, şarampolden yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesi 100.Yıl köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut K. yönetimindeki 14 ABS 982 plakalı kamyon, tali yoldan ana yola çıkan Muzaffer K. idaresindeki 14 LE 866 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, şarampolden aşağı yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yaralanan Muzaffer K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle şarampole yuvarlanan otomobil, hurdaya döndü. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Kamyon ile Çarpışan Otomobil Şarampolden Yuvarlandı, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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