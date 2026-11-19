Bolu'da bir iş merkezinde asansörde mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Tabaklar Mahallesi Parti Sokak'ta bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezindeki bir işletmeye gelen 3 kişilik aile, yemek yedikten sonra asansöre bindi. Bir süre sonra asansörün arızalanması sonucu kabinde mahsur kalan aile, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Asansörün kapısını açan ekipler, kabinin katlar arasında kalması nedeniyle aileye ilk etapta ulaşamadı. Bunun üzerine asansörün makine bölümüne yönelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle kabini üst kata çıkardı. Asansörde mahsur kalan 3 kişilik aile, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.