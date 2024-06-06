Bolu'da Kaybolan Alzheimer Hastası Kadın Mezarlık Yolunda Bulundu - Son Dakika
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Bolu'da Kaybolan Alzheimer Hastası Kadın Mezarlık Yolunda Bulundu

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Vakıf Aktaş köyünde yaşayan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Ayşe Adıyaman, dün gece evden çıktıktan sonra kayboldu. Yakınları tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Bugün öğle saatlerinde jandarma ekipleri tarafından köydeki mezarlık yolunda bulunan Adıyaman, sağlık ekipleri tarafından kontrol edildikten sonra Mudurnu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

06.06.2024 13:41
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Bolu'da dün gece kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, jandarma ekiplerince mezarlık yolunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesine bağlı Vakıf Aktaş köyünde yaşayan Alzheimer hastası Ayşe Adıyaman (78), gece saatlerinde evden çıktıktan sonra uzaklaştı. Gece yakınları yaşlı kadının evde olmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından köyde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Gece boyu kayıp olan Adıyaman, bugün öğle saatlerinde jandarma ekipleri tarafından köydeki mezarlık yolunda bulundu. Bölgeye hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık kontrolleri yapılan yaşlı kadın, Mudurnu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Kaybolan Alzheimer Hastası Kadın Mezarlık Yolunda Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Kaybolan Alzheimer Hastası Kadın Mezarlık Yolunda Bulundu - Son Dakika
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