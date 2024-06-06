Bolu'da Kaybolan Alzheimer Hastası Kadın Mezarlık Yolunda Bulundu

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Bolu'da dün gece kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, jandarma ekiplerince mezarlık yolunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesine bağlı Vakıf Aktaş köyünde yaşayan Alzheimer hastası Ayşe Adıyaman (78), gece saatlerinde evden çıktıktan sonra uzaklaştı. Gece yakınları yaşlı kadının evde olmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından köyde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Gece boyu kayıp olan Adıyaman, bugün öğle saatlerinde jandarma ekipleri tarafından köydeki mezarlık yolunda bulundu. Bölgeye hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık kontrolleri yapılan yaşlı kadın, Mudurnu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - BOLU