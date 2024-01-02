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Bolu'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Bolu'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin toprak zemine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil hurdaya döndü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu\'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
02.01.2024 - 18:45,
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Bolu'nun Gerede ilçesi yoldan çıkan otomobil, toprak zemine çarparak kağıt gibi ezildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gerede ilçesi Yünlü Yaylaları mevkiinde Bolu- Ankara il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Mustafa A. yönetimindeki 14 KE 015 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarında bulunan toprak zemine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü Mustafa A., Emine A. ve Nezaket D. yaralanırken, Arif Darak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisine sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Arif Darak'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA
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