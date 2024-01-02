Bolu\'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesi yoldan çıkan otomobil, toprak zemine çarparak kağıt gibi ezildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gerede ilçesi Yünlü Yaylaları mevkiinde Bolu- Ankara il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Mustafa A. yönetimindeki 14 KE 015 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarında bulunan toprak zemine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü Mustafa A., Emine A. ve Nezaket D. yaralanırken, Arif Darak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisine sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Arif Darak'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU