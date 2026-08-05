Bolu'da Kediyi Boğan Çocuk Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Bolu'da Kediyi Boğan Çocuk Serbest Bırakıldı

Bolu\'da Kediyi Boğan Çocuk Serbest Bırakıldı
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15 yaşındaki otizmli M.A., elektrikli bisikletle yavru kediyi boğduktan sonra serbest bırakıldı.

Bolu'da elektrikli bisikletiyle ilerlerken kucağındaki yavru kediyi önce öpen, ardından elleriyle boğarak telef eden ve polis ekiplerince gözaltına alınan 15 yaşındaki otizmli M.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan bir kişi, elinde taşıdığı yavru kediyi kucağına alarak önce öptü, ardından ise acımasızca elleriyle boğdu. Yavru kediyi telef eden şahıs, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Kan donduran o anlar, sokağı gören bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı

Görüntülerin ortaya çıkması ve kamuoyunda büyük tepki toplamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen şahsın 15 yaşındaki otizm hastası M.A. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.A., emniyetteki ifade ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaşının küçük olması ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Çocuk, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Kediyi Boğan Çocuk Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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