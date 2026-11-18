Bolu'da 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında uygulanacak kış lastiği zorunluluğu kapsamında şehirlerarası yolcu otobüsleri ve taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bolu Otogarı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile taksiler kontrol edildi. Ekipler tarafından araçların lastikleri incelenerek kış lastiği uygulamasına uygun olup olmadığı denetlendi. Denetimlerde ayrıca sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, emniyet kemerinin trafik güvenliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı. Kış lastiği zorunluluğuna uymadığı tespit edilen sürücülere 6 bin lira idari para cezası uygulanacağı ve araçların seferden men edileceği bildirildi. Emniyet kemeri kullanım kurallarına uymayan sürücülere ise 2 bin 500 lira idari para cezası kesileceği kaydedildi.