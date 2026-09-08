Bolu'da köpeklere çarpmamak için ani fren yapan sürücü 5 araçlık zincirleme kazaya yol açtı
Bolu-Mudurnu kara yolunda aniden yola çıkan 2 köpek nedeniyle fren yapan sürücü, arkadan gelen araçların çarpmasıyla zincirleme kazaya neden oldu. Kazada yaralanan olmazken, 5 araçta maddi hasar meydana geldi.
Bolu'da aniden yola çıkan 2 köpek, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.
Kaza, dün akşam saatlerinde Bolu-Mudurnu kara yolunun Seyit Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mudurnu yönüne giden SUV'un önüne aniden 2 köpek çıktı. SUV'un sürücüsü, köpeklere çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen araçlar duramayıp birbirine çarptı. Toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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