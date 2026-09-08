Bolu\'da köpeklere çarpmamak için ani fren yapan sürücü 5 araçlık zincirleme kazaya yol açtı

Bolu'da aniden yola çıkan 2 köpek, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bolu-Mudurnu kara yolunun Seyit Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mudurnu yönüne giden SUV'un önüne aniden 2 köpek çıktı. SUV'un sürücüsü, köpeklere çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen araçlar duramayıp birbirine çarptı. Toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.