Bolu'da Kurallara Uymayan Motosiklet Sürücülerine Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Bolu'da Kurallara Uymayan Motosiklet Sürücülerine Cezalar Kesildi

Bolu\'da Kurallara Uymayan Motosiklet Sürücülerine Cezalar Kesildi

Bolu'da polis ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'ne girmesi yasak olan ve kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza keserek kurallara uymalarını sağladı. Ayrıca Cumhuriyet Caddesi'nde de denetimler yapıldı ve cezalar uygulandı. Bayram boyunca da önlemler sıkılaştırılacak.

05.04.2024 17:22  Güncelleme: 17:27
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Bolu'da polis ekipleri, kurallara uymayan onlarca motosiklet sürücüsüne göz açtırmadı. Kask takmayan ve girilmesi yasak olan İzzet Baysal Caddesi'ne giren sürücüler cezadan kaçamadı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzzet Baysal ve Cumhuriyet Caddesi'nde şok uygulama yaptı. Motosikletlerin girmesinin yasak olduğu İzzet Baysal Caddesi'ne giren motosiklet sürücülere 690 lira para cezası kesildi. Cadde üzerinde kurallara uyan motosiklet sürücüleri ise motosikletlerini stop ederek ellerinde taşıdı. Bayram öncesinde kalabalık olan caddede ayrıca kasksız motosiklet kullanan sürücülere de 690 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde de uygulama yapan polis ekipleri, motosiklet sürücülerini denetledi. Kasksız, plakasız, ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüler cezalardan nasibini aldı.

Ekiplerin bayram boyunca kent genelinde önlemleri sıkılaştıracağı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Kurallara Uymayan Motosiklet Sürücülerine Cezalar Kesildi - Son Dakika

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