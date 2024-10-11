Bolu'da Lüks Cip Krizi: Kulüp Başkanından Şoke Eden Saldırı - Son Dakika
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Bolu'da Lüks Cip Krizi: Kulüp Başkanından Şoke Eden Saldırı

Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Onurlu, iş insanı Halil İbrahim Yavaş ile olan tartışmanın ardından lüks cipiyle Yavaş'ın otomobiline defalarca çarptı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

11.10.2024 17:06
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Lüks cipiyle tartıştığı iş insanının aracına defalarca çarptı: Korku dolu anlar kamerada

BOLU - Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Onurlu, tartıştığı Boluspor Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Yavaş'ın otomobiline defalarca lüks cipiyle çarptı. Korku dolu anlar saniye saniye güvelik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Eylül'de D-100 karayolu Kasaplar Köyü mevkiindeki otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onurlu, otelin önünde bir dönem başkanlığını da yaptığı Bolu Belediyespor'un yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Yavaş ile önce tartıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle lüks cipine binen Abdullah Onurlu, park halinde bulunan Yavaş'ın otomobiline çarptı. Çarpmanın ardından geri gelen Onurlu, ciple defalarca otomobile çarpmaya devam etti.

Son anda kurtuldu

Yavaş ise otomobiliyle cip arasında ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı. Onurlu, daha sonra Yavaş'ın aracına hasar verdikten sonra olay yerinden ayrıldı. Onurlu'nun Yavaş'ın aracının zararını da karşılamadığı ve kendisi hakkında şikayetçi olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Lüks Cip Krizi: Kulüp Başkanından Şoke Eden Saldırı - Son Dakika

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