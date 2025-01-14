Bolu\'da Minibüs Geyiğe Çarptı

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Bolu'nun Göynük ilçesinde minibüsün çarptığı geyik telef oldu.

Kaza, Göynük ilçesine bağlı Tepebaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dedeler köyü istikametinde seyreden İsmail Kocabaş idaresindeki 14 AAY 179 plakalı minibüs, kara yolu üzerinde önüne çıkan geyiğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle geyik yol kenarına savruldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İlk incelemenin ardından geyiğin telef olduğu belirlendi. Telef olan geyik bulunduğu yerden kaldırılırken, kaza nedeniyle araçta ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU