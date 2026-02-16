Bolu\'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Bolu'da otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emircan A. idaresindeki 14 ADN 242 plakalı otomobil, seyir halindeyken sollamaya çıktığı sırada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 ADM 868 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri otomobil sürücüsü Emircan A.'yı ifade işlemleri için Bahçelievler Karakolu'na yönlendirdi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BOLU