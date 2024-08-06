Bolu\'da Odunlukta Çıkan Yangın Ahıra Sıçradı

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Bolu'da Bürnük köyünde evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın ahıra sıçradı. Köy halkı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Bürnük köyünün Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabahattin Kelebek'e ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler odunluğun yanında bulunan ahıra sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek alevleri söndürmek için seferber oldu. Ahır içerisinde bulunan büyükbaş hayvanlar, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle odunluk ve ahır kullanılamaz hale geldi. - BOLU