Bolu\'da okul önlerinde trafik denetimleri sıkılaştırıldı

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Bolu'da okul önlerinde trafik polisi ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Denetimler esnasında 4'ncü sınıfa giden bir öğrenci, sabah saatlerinde kendisine yol vermeyen sürücünün plakasını polis ekiplerine şikayet etti.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul önlerinde denetimler arttırıldı. Polis ekipleri özellikle, araçların sık kullandığı şehrin giriş noktası olan Bolu- Mudurnu kara yolunda yaya geçidi ve kural ihlallerine yönelik uygulama noktası oluşturdu. Bolu-Mudurnu kara yolu üzerinde bulunan Koç İlköğretim okulunun önünde öğrencilerin öğle arası saatlerinde trafik polisleri denetim yaptı. Yaklaşık 2 saat süren denetimde 200'ün üzerinde araç denetlendi. Trafik kurallarına uymayan yayalara yol vermeyen ve ışık ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Yaya geçicinde yayalara yol veremeyen sürücülere 3 bin 135 lira para cezası kesildi.

Minik öğrenciye yol vermedi, öğrenci gereğini yaptı

Öte yandan polis ekiplerinin denetim yaptığı esnada 4.sınıfa giden bir öğrenci polis ekiplerinin yanına geldi. Sabah saatlerinde okula geldiği esnada bir aracın kendisine yol vermediğini görevli polise aktardı. Minik öğrenci araç plakasını not ettiğini söyleyerek polis ekibine bildirdi. Plakayı notları arasına alan polis, minik öğrenciye yapılacak olan KGYS incelemesinin ardından gereğinin yapılacağını ifade etti. - BOLU