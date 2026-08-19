Bolu’daki orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Kızılağıl köyü mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 14.06 sıralarında merkeze bağlı Kızılağıl köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına; Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) 3 personel ve 1 araç, Orman Bölge Müdürlüğü Bolu Şefliği'nden 3 arazöz, 3 hizmet aracı, 1 su ikmal aracı ve 52 personel, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı ve 22 personel müdahale etti. Bölgeye ayrıca 1 ambulans ve 3 sağlık personeli ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı'ndan 3 araç ve 9 personel sevk edildi. Yangına toplam 89 personel, 17 araç ve 1 ambulansla müdahale edildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, orman ve itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.