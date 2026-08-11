Bolu\'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip ve 3 helikopterle müdahale ediliyor.

Göynük ilçesi Dağhacılar köyü Kabalar Mahallesi ile Aksaklar köyü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Köy halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve 8 arazöz, 4 su ikmal, 10 ilk müdahale, 3 hizmet, 1 greyder ile 3 helikopter sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmalarında alevlerin kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.