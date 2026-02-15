Bolu'da Otomobil Çarpması: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bolu'da Otomobil Çarpması: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

15.02.2026 14:09
Bolu'da yaşlı bir kadına otomobil çarptı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadın, Alzheimer hastasıydı.

Bolu'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının kimliği belli oldu.

Kaza, Mudurnu-Bolu karayolu Çepni Köyü mevkiinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına, U.I. idaresindeki 14 ABZ 439 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen kadının, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kadının cenazesi yapılan incelemelerin ardından Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadının kimliği belli oldu

Yapılan incelemeler sonucunda yaşlı kadının Sayime Ercan olduğu tespit edildi. 70 yaşındaki Ercan'ın Alzheimer hastası olduğu ve ailesi tarafından gece saatlerinde arandığı bilgisine ulaşıldı. Yaşlı kadının yönünü kaybettiği ve Sümer Mahallesi'nden Bolu-Mudurnu yoluna kadar gittiği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Otomobil, Bolu, Kaza, Son Dakika

