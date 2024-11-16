Bolu\'da otomobil kazası: 1 yaralı

3.Sayfa

Bolu'da kontrolden çıkan bir otomobil, orta refüjde bulunan kaldırıma çarptı. Otomobilde yolcu olan 1 kişi yaralandı. Sürücünün ise kazanın ardından olay yerinden gittiği öğrenildi.

Kaza, Sağlık Mahallesi Yelki Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kanal Yolu'nda seyreden Baran D. idaresindeki 14 ABU 186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan beton kaldırıma çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yolcu konumunda bulunan Semih Y. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu Semih Y., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından sürücü Baran D.'nin ise olay yerinden gittiği öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU