Bolu'da otomobil ve cipin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da otomobil ve cipin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bolu\'da otomobil ve cipin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Metehan Y. yönetimindeki cipe, ara yoldan çıkan Reyhan Y. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden cip sürücüsü, park halindeki başka bir cipe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Reyhan Y. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

28.02.2024 23:41  Güncelleme: 23:43
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Bolu'da otomobil ve cipin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tabaklar Mahallesi'nde Hattat Emin Barın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine seyreden Metehan Y. yönetimindeki 14 AAF 102 plakalı cipe, ara yoldan çıkan Reyhan Y. idaresindeki14 NB 787 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden cip sürücüsü, park halindeki başka bir cipe çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Reyhan Y. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Reyhan Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da otomobil ve cipin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da otomobil ve cipin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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