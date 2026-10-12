Bolu'da sağanakta D-100 Paşaköy alt geçidi suyla doldu, sürücüler güçlükle ilerledi - Son Dakika
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Bolu'da sağanakta D-100 Paşaköy alt geçidi suyla doldu, sürücüler güçlükle ilerledi

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Bolu\'da sağanakta D-100 Paşaköy alt geçidi suyla doldu, sürücüler güçlükle ilerledi
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Bolu'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, trafiği olumsuz etkiledi ve su taşkınlarına yol açtı. D-100 karayolu Paşaköy Mahallesi mevkiindeki alt geçit yağmur sularıyla dolarken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bolu'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle alt geçitler sular altında kalarak adeta gölete döndü.

Kent genelinde akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak, trafiği olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından bazı noktalarda su taşkınları yaşanırken, ulaşımın önemli güzergahlarından biri olan D-100 karayolu üzerindeki Paşaköy Mahallesi mevkiinde bulunan alt geçit yağmur sularıyla doldu. Adeta göle dönen alt geçidi kullanmak durumunda kalan sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Araçların suda ilerlemeye çalıştığı ve sürücülerin trafikte yaşadığı o zorlu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu'da sağanakta D-100 Paşaköy alt geçidi suyla doldu, sürücüler güçlükle ilerledi - Son Dakika
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