Bolu'da Tavuk Kümesinde Çıkan Yangında 20 Bin Civciv Telef Oldu - Son Dakika
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Bolu'da Tavuk Kümesinde Çıkan Yangında 20 Bin Civciv Telef Oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyünde bir tavuk kümesinde çıkan yangında, 20 bin adet civciv alev alev yanarak küle döndü. Yangın nedeniyle kümes kullanılamaz hale gelirken, kümesin sahipleri dumandan etkilendi ancak sağlık durumları iyi.

20.06.2024 17:39
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Bolu'da tavuk kümesinde çıkan yangında 20 bin adet civciv alev alev yanarak küle döndü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyü Gedikler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Zengin'e ait 25 bin kapasiteli tavuk kümesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının alevleri tavuk kümesinin büyük bir kısmını sardı. Kümeslerden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alev alev yanan kümese müdahale edildi. Kümesin içerisinde bulunan 8 günlük civcivlerin 20 bin adedine yakını telef oldu. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar neticesinde yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği kümes kullanılamaz hale geldi. Tavuk kümesinin sahibi Musa Zengin ve oğlu Muhammed Zengin'in çıkan yangında dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavileri yapılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Tavuk Kümesinde Çıkan Yangında 20 Bin Civciv Telef Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Tavuk Kümesinde Çıkan Yangında 20 Bin Civciv Telef Oldu - Son Dakika
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