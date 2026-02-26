Bolu\'da Ters Yöne Giren Motosiklet Kazası

Bolu'da ters yönden giden ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, seyir halindeki otomobile ardından park halindeki başka bir araca çarptı. Kurallara uymayan ve ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüye 35 bin lira para cezası kesildi.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Konak Sokak ile Alemdar Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak Sokak üzerinde seyreden Metehan Ö. idaresindeki 14 ADE 823 plakalı motosiklet, sokakta ters yönde seyrettiği sırada Alemdar Sokak'tan gelen Sezgin Ö. yönetimindeki 54 TH 920 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, sokakta park halinde bulunan 14 FM 832 plakalı otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü Metehan Ö.'nün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Sürücüye 35 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU