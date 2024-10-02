Bolu'da Tıra Çarpan Otomobil Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da Tıra Çarpan Otomobil Sürücüsü Ağır Yaralandı

Bolu\'da Tıra Çarpan Otomobil Sürücüsü Ağır Yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen kazada, tıra çarpan otomobilin sürücüsü H.T. ağır yaralandı. Diğer araçların da karıştığı kazada, sürücü olay yerinde sıkıştı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

02.10.2024 19:53  Güncelleme: 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da tıra çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, K-100 karayolu Gerede ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinde seyreden J.L. yönetimindeki yabancı plakalı tır, M.K. idaresindeki 34 NV 2995 plakalı hafifi ticari araçla çarpıştı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen H.T'nin kullandığı 59 UB 099 plakalı otomobil de kaza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücü H.T. otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Ulaşım, Gerede, Yaşam, Kaza, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Tıra Çarpan Otomobil Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:07 Bahçeli’den Davutoğlu’na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var. Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.
22:45 CHP lideri Özel’den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
10:50 İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor
10:47 Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
10:33 Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 23:39:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Tıra Çarpan Otomobil Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement