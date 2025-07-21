Bolu\'da Trafik Denetimlerinde 7 Milyon Lira Cezalı

Bolu'da bir hafta boyunca yapılan trafik denetimlerinde, bin 962 araç ve sürücüye 7 milyon bin 398 lira idari para cezası kesildi, 177 araç ise trafikten men edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14-20 Temmuz tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 37 bin 867 araç ve sürücü kontrol edildi. Bin 619 ayrı uygulama noktasında yapılan denetimlerde birçok kural ihlali tespit edildi. Hız sınırını aşan 821 araç ve sürücüye işlem yapılırken, 241 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı belirlendi. Ayrıca 92 sürücünün emniyet kemeri veya kask kullanmadığı, 94 kişinin ise ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Zorunlu mali sigortası bulunmayan 15 araç da denetimlerde ortaya çıkarıldı. Kurallara uymayan toplam bin 962 araç ve sürücüye 7 milyon bin 398 lira idari para cezası kesildi. Denetimler çerçevesinde 177 araç ise trafikten men edildi. - BOLU