Bolu\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Dörtdivan ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Z.K. yönetimindeki 34 AGL 334 plakalı otomobil, Yeniçağa mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KMZ 661 plakalı otomobille çarpıştı. İki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. - BOLU