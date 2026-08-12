Bolu’da 50 metrelik uçuruma düşen inek vinçle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu’da 50 metrelik uçuruma düşen inek vinçle kurtarıldı

Bolu’da 50 metrelik uçuruma düşen inek vinçle kurtarıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da yaklaşık 50 metrelik uçuruma düşen inek, itfaiye ekiplerinin vinçli operasyonuyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Bolu'da gece saatlerinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Aşağı Soku Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir inek henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü. İneğin uçurumda mahsur kaldığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, sarp ve zorlu arazi şartlarına rağmen hayvanı kurtarmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin titiz çalışması neticesinde halatlarla bağlanan büyükbaş hayvan, bölgeye getirilen vinç yardımıyla düştüğü yerden metrelerce yukarı çekildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu başarılı bir operasyonla uçurumdan çıkartılarak güvenli alana alınan ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarılan hayvan sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Kurtarma, 3. Sayfa, Olaylar, İtfaiye, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu’da 50 metrelik uçuruma düşen inek vinçle kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı
Malatya’da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti Malatya'da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
Amedspor’dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
08:49
MHP ’Yasa kapsamında’ dedi, Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verildi
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
08:27
Çerçeve yasa için kritik süreç İlk adım Öcalan’dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek
Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 11:22:50. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu’da 50 metrelik uçuruma düşen inek vinçle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.