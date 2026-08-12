Bolu’da 50 metrelik uçuruma düşen inek vinçle kurtarıldı

Bolu'da gece saatlerinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Aşağı Soku Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir inek henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü. İneğin uçurumda mahsur kaldığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, sarp ve zorlu arazi şartlarına rağmen hayvanı kurtarmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin titiz çalışması neticesinde halatlarla bağlanan büyükbaş hayvan, bölgeye getirilen vinç yardımıyla düştüğü yerden metrelerce yukarı çekildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu başarılı bir operasyonla uçurumdan çıkartılarak güvenli alana alınan ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarılan hayvan sahibine teslim edildi.