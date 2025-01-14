Bolu'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika
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Bolu'da Uyuşturucu Operasyonları

Bolu\'da Uyuşturucu Operasyonları

Bolu'da 9 operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

14.01.2025 13:23
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Bolu'da kolluk kuvvetlerinin yaptığı teknik takip sonucunda uyuşturucuya yönelik yapılan 9 operasyonda 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde bir haftalık süreçte uyuşturucuya yönelik 6 operasyon yapıldı. Teknik takip sonucunda ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sonucunda 1.25 gram tütünle karışık esrar maddesi, 2 adet kubar esrar, 8.29 gram metamfetamin maddesi, 8.59 gram bonzai maddesi, 5 adet bonzai emdirilmiş peçete ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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