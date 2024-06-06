Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

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Bolu'da narkotik polisleri tarafından şüpheli konumda bulunan 2 kişi üzerinde yapılan aramalarda 1,63 gram skunk, 102,68 gram eroin, 9,49 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca, tabancaya takılı vaziyette 1 adet şarjör, 8 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu taciri 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından şüpheli konumda bulunan 2 şahsın üzerinde, eşyalarında ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1,63 gram skunk maddesi, 102,68 gram eroin maddesi, 9,49 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca, tabancaya takılı vaziyette 1 adet şarjör, 8 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili Ö.D. ve A.K. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU