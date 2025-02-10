Bolu'da Yeni Genel Sekreter Atandı

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Özel idarenin tutuklu genel sekreterinin yerine vekaleten Kaymakam atandı

BOLU - Kartalkaya'da meydana gelen otel faciasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'nin yerine, Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk, Özel İdaresi Genel Sekreteri Vekili olarak görevlendirildi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta 28 kişi gözaltına alındı. Davaya ilişkin toplam 22 kişi tutuklandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal hakkında da tutuklama kararı verildi. Mahkemenin ardından Bal ve Köstereli cezaevine gönderildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'nin yerine, Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk, Özel İdaresi Genel Sekreteri Vekili olarak görevlendirildi.