Bolu Dağı'nda Beton Evde Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu Dağı'nda Beton Evde Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu

Bolu Dağı\'nda Beton Evde Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu

Bolu Dağı'nda bulunan Elmalık köyünde, Turgut P.'ye ait iki katlı beton evin üst katında çıkan yangın, üst kat ve çatıda büyük çapta hasara neden oldu. Yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

28.05.2024 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Dağı mevkiinde bulunan Elmalık köyünde iki katlı beton evin üst katında çıkan yangın, üst kat ve çatıda hasara neden oldu.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Elmalık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut P.'ye ait iki katlı betonarme evin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin çatısına sıçradı. Yoğun dumanların yükseldiği yangını fark eden köydeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, çatıyı ve evin üst katını saran alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında üst kat ve çatı büyük çapta hasar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, Bolu, Olay, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu Dağı'nda Beton Evde Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
20:02 MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye’de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek
19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçireceğiz
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
17:13 Malatya Valiliği’nden 112’yi gereksiz meşgul edenlere ceza Malatya Valiliği'nden 112'yi gereksiz meşgul edenlere ceza
21:01 Her futbolcu bunu yapmaz Ghezzal’dan şampiyonluk için büyük fedakarlık Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:36 Aynı gruptayız Çekya’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:26 Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 21:26:01. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda Beton Evde Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement